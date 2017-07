Flamengo vs Palmeiras en duelo clave por el Brasileirao

Los equipos de Flamengo vs Palmeiras se enfrentarán por la fecha 15 del Brasileirao con la obligación de ganar para no alejarse de los primeros lugares. El partido se disputará este miércoles 19 de julio en el estadio Ilha do Urubu a las 19:45 horas de Perú (00:45 horas GMT).

Nuestros compatriotas Paolo Guerrero y Miguel Trauco han sido convocados para el duelo ante el ‘Verdao’ y se presume que ambos serán titulares.

El Flamengo tratará de recuperar el paso en el Brasileirao tras dos fechas en las que no ha podido ganar. Perdió de local ante el Gremio y rescató un empate ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

El ‘Fla’ como Palmeiras no pueden dejar más puntos en el camino, ya que eso significaría ver de más lejos al líder Corinthians, que domina el *Brasileirao *con 36 puntos, ocho más que su escolta Gremio. Los cariocas tienen 24 puntos, mientras que los paulistas 22.