Flamengo vs Gremio VER EN VIVO: EN DIRECTO con Miguel Trauco por el Brasileirao

EN DIRECTO El Estádio Luso Brasileiro albergará el partido Flamengo vs Gremio, que podrás seguirlo EN VIVO ONLINE este jueves 13 de julio a partir de las 17:30 (horario peruano) por la jornada 13 del Brasileirao. Las mejores jugadas del peruano Miguel Trauco serán transmitidas por la señal de GOL TV.

Flamengo vs Gremio | Alineaciones

Flamengo: Alex Muralha; Pará, Réver, Rhodolfo, Miguel Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego Ribas; Everton Ribeiro, Everton y Orlando Berrío.

Gremio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann, Cortez; Arthue, Miche, Ramiro, Luan; Pedro Rocha y Lucas Barrios.

Flamengo vs Gremio | La previa

Flamengo se medirá ante Gremio y no debe cometer error alguno para no perderle el paso al líder del Brasileirao: Corinthians. El equipo que dirige Zé Ricardo no podrá contar con el goleador Paolo Guerrero, pero sí con Miguel Trauco por la banda izquierda.

El ‘mengao’ sufrirá la gran baja del ‘Depredador’ por acumulación de amarillas, lo que genera una gran preocupación en el entrenador del Flamengo, quien todavía no logra definir su ofensiva para el duelo crucial a disputarse en el Estádio Luso Brasileiro.

Gremio, equipo que también está en lo primeros lugares de la tabla, llega un poco ‘golpeado’ al encuentro luego de caer en condición de local ante Avaí, donde tampoco contó con la presencia del peruano Beto da Silva por lesión.

Por otro lado, Flamengo estará motivado luego de conseguir un victoria mínima sobre Vasca da Gama donde Paolo Guerrero no pudo disputar los 90 minutos por un fuerte golpe que recibió.

Cabe resaltar que Flamengo se ubica tercero con 23 puntos y Gremio en la cuarta posición con 22 unidades.

Ahora todo depende del buen juego que pueda mostrar Miguel Trauco con sus compañeros en ataque, quienes deberán aprovechar los excelentes pases largos del lateral izquierdo.

Lo último de Miguel Trauco con el Flamengo