Flamengo vs Atlético Goianense EN VIVO y EN DIRECTO con Guerrero y Trauco por el Brasileirao

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Flamengo vs Atlético Goianense por la segunda jornada del Brasileirao este sábado 20 de abril desde las 05:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el do Governo do Estado de Goiás y será televisado por Gol TV.

Flamengo vs Atlético Goianense – alineaciones

Flamengo: Por confirmar.

Atlético Goianense: Por confirmar.

Estadio: do Governo do Estado de Goiás

Hora: 05:00 p.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: Gol TV.

Flamengo vs Atlético Goianense – previa

Tras ser eliminado de manera increíble en la Copa Libertadores a mitad de semana, el Flamengo espera lavarse la cara este sábado cuando enfrente al Atlético Goianense por la segunda fecha del Brasileirao.

Con solo un punto, producto de un empate ante Atlético Mineiro en la primera fecha, el ‘Mengao’ espera poder redimirse en su extenuante torneo local mientras espera rival en la Copa Sudamericana, su premio consuelo.

Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco será titulares este fin de semana al el Goianense, que fue goleado en su último partido por el Curitiba con un marcador de 4-1.

Más sobre el Brasileirao

El actual líder de la clasificación, el Bahía, que debutó la semana pasada en la Liga con una goleada por 6-2 sobre el Atlético Paranaense, visitará el domingo al alicaído Vasco da Gama, ante el que pondrá a prueba nuevamente su contundencia.

Otro de los líderes, el Ponte Preta, tras la goleada por 4-0 que le propinó al Sport, visitará el domingo en Río de Janeiro al Botafogo, ahora más tranquilo tras su victoria de anoche por 1-0 frente al Atlético Nacional colombiano que le garantizó clasificación a octavos de final de la Libertadores.

El partido más atractivos se disputará en el Arena Condá entre Chapecoense y Palmeiras, que estableció la Libertadores como prioridad y alineará algunos suplentes pese a que necesita de una victoria para mantenerse entre los líderes de la Liga.