Filtran supuestos chats hot entre Diego Latorre y la bella modelo Natacha Jaitt

Toda la Argentina despertó este lunes con una polémica que se comenta en todo rincón debido a la filtración de supuestas conversaciones entre el exfutbolista y ahora periodista Diego Latorre y la modelo Natacha Jaitt.

El escándalo no solo es la publicación de estas capturas de pantalla de dudosa procedencia, sino también el hecho de que La Torre es casado y tiene dos hijos.

En las imágenes divulgadas por el portal Eltoporizzo.com se da a entender que Diego La Torre pacta una cita a escondidas con Natacha Jaitt, pero no es todo, pues además de mantener un supuesto diálogo subido de todo, se ha publicado un video en donde ambos aparecerían ingresando a un hotel.

Para colmo de males, la modelo dijo el pasado 8 de junio por su cuenta de Twitter que se le había perdido su tablet, por lo que todo hace indicar que de ahí se habrían obtenido las capturas.

Me robaron 1 tablet en el centro si alguien sabe algo x fa me avisan estoy muy dormida xq seguí de largo x trámites más importantes q todo. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 8 de junio de 2017

Es importante recordar que Diego La Torre mantiene una relación con la figura televisiva Yanina Latorre desde hace 24 años. Si bien él no se ha pronunciado, ella sí ha salido a declarar.

“Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”, dijo.

“Entiendo que es un daño hacia mi, les mando un besito. Estoy tranquila, de verdad. No me busquen porque no voy a hablar, hablo cuando hago algo”, puntualizó Yanina Latorre.

En esta nota te dejamos una galería fotográfica con la supuesta conversación entre Diego Latorre y Natacha Jaitt.