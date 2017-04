FIFA en Sudamérica: Gianni Infantino felicita a la Conmebol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este miércoles en Chile a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por su nueva manera de trabajar después de los escándalos de corrupción que salpicaron a varios de los anteriores dirigentes.

“Hay que felicitar a esta nueva Conmebol. No solo porque hay nuevas personas, sino que hay un nuevo espíritu y una nueva manera de trabajar”, dijo Infantino durante la inauguración del 67 congreso del organismo, que se celebra este miércoles en la capital chilena.

Infantino aplaudió la gestión del paraguayo Alejandro Domínguez, que llegó a la presidencia de la Conmebol en enero de 2016, después de que su antecesor, el también paraguayo José Ángel Napout, fuera arrestado en Zúrich y extraditado a Estados Unidos.

Napout, así como altos dirigentes de la FIFA y expresidentes de varias federaciones sudamericanas, está imputado en una presunta trama de sobornos, fraude, lavado de dinero y estafa en relación con la concesión de derechos televisivos de transmisión de varios eventos organizados por la Conmebol, entre otros hechos.

Infantino admitió hoy que tanto la FIFA como la Conmebol han pasado “tiempos muy complicados, muy duros, tiempos de crisis”, pero aseguró que los problemas son cosas del pasado y ambos organismos actúan ahora con total transparencia.

“No tenemos nada que esconder, somos el deporte más importante del mundo, en Sudamérica aún más, y tenemos que decir claramente cómo ingresamos el dinero y qué hacemos”, dijo el presidente de la FIFA.

Infantino, que sucedió en el cargo al suizo Joseph Blatter, suspendido por la Comisión de Ética de la FIFA, aseguró que la situación financiera del organismo es “sólida y sana”, y destacó que a diferencia de lo que ocurría antes, ahora son “transparentes” y publican las cifras reales.

El dirigente señaló que la FIFA aumentará de los 400 millones de dólares actuales a 1.400 millones los fondos para el desarrollo del fútbol.

Infantino explicó que los ciclos financieros de la FIFA son de cuatro años y finalizan siempre en un año de Mundial, por lo que es habitual que ese año aumenten los ingresos y los tres anteriores haya pérdidas en los balances.

“Al final del cuarto año, la FIFA tendrá 1.600 millones de reservas, 100 millones más que hace 4 años”, señaló el dirigente.

Infantino destacó también que durante su gestión se ha avanzado en las pruebas con el videoarbitraje, un mecanismo que, afirmó, espera que se pueda utilizar en el Mundial de Rusia 2018.

“Hasta ahora los resultados han sido muy positivos y no es posible que en 2017 todo el mundo en el estadio o en casa vea en pocos segundos si el árbitro ha cometido algún error y el único que no lo pueda ver sea el árbitro”, comentó.

“Y no porque no quiera verlo, sino porque nosotros le prohibimos verlo para poder rectificar su error. Vamos a ayudar a los árbitros a no cometer errores o a cometer menos errores y a entregar justicia al fútbol”, agregó Infantino.

Los presidentes de las diez federaciones sudamericanas de fútbol que componen la Conmebol participan en el 67 congreso del organismo.

Después de la cita ordinaria se celebrará un congreso extraordinario en el que se presentará el resultado de la auditoría forense realizada a raíz de los casos de corrupción ocurridos entre 2011 y 2015. EFE