Fichajes del Barcelona, Mbappé y Andy Murray en portadas internacionales

Barcelona no para en su búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. El club azulgrana sigue insistiendo por el lateral español Héctor Bellerín del Arsenal. Sin embargo, la situación se complica cada vez más y Ernesto Valverde optaría por una nueva figura. Se trata del portugués Nelson Semedo.

Por otro lado, Kylian Mbappé obligó al mismo jefe de Estado de Mónaco, Alberto II, a manifestarse para que siga en el club monegasco y no tomé la opción de ir al Real Madrid, donde el mismo Zinedine Zidane le propuso que tendrá minutos de juego, pese a la titularidad de Karim Benzema.

En otros deportes, todos comentan la eliminación de Andy Murray de Wimbledon. El campeón defensor cayó ante Sam Querrey y todo hace indicar que Roger Federer estaría cerca de obtener su octavo título en el Grand Slam de Reino Unido, al ser único del Top 5 de la ATP en semifinales.

"Am I surprised by how I’m playing? Maybe a bit…"@rogerfederer is one step closer to his 8th #Wimbledon title: https://t.co/PQNcpTlO1J pic.twitter.com/vAQnaQehoF