Alexandre Lacazette rechazó a varios clubes grandes y eligió este destino

El Arsenal ha hecho oficial el acuerdo alcanzado con el delantero francés Alexandre Lacazette, procedente del Lyon, que formará parte de la plantilla londinense para las próximas temporadas.

“Alexander Lacazette se ha comprometido por el Arsenal en un contrato a largo plazo por una cuota no revelada”, indica en su página web el Arsenal, que anuncia inmediata incorporación del delantero a la plantilla de Arsene Wenber.

“El futbolista se incorporará al equipo y formará parte de la expedición a la gira de Sydney este fin de semana. Es probable que debute en el Emirates Stadium en la Copa de los Emirates el próximo 29 o 30 de julio”, añade la comunicación del Arsenal.

Lacazette abandona el Lyon, el equipo de toda su vida deportiva, y del que ha formado parte durante ocho temporadas desde que llegó en la campaña 2009-2010. Diez veces internacional con la selección ‘blue’ terminó el último curso con 28 goles, segundo máximo anotador de la Ligue 1 por detrás del uruguayo Edinson Cavani.

Finally, it’s the news you’ve all been waiting for#LacaNewSigninghttps://t.co/hChokRNpc1