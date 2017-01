FC Barcelona y la razón de por qué no acudieron a The Best de la FIFA

El día lunes la FIFA organizó su evento de gala The Best Football Awards, donde Cristiano Ronaldo volvió a ser portada de todos los diarios tras convertirse en el mejor jugador del 2016. Lo que también llamó la atención fue la ausencia de los jugadores del FC Barcelona, que por alguna razón no asistieron. El técnico Luis Enrique reveló el motivo de la decisión.

“En principio la decisión de ir a un premio es individual y depende de ellos, yo como entrenador respaldo sus decisiones”, señaló el técnico del Barcelona en rueda de prensa. Por otro lado, el club emitió un comunicado explicando la ausencia de sus jugadores al evento de la FIFA.

Por otro lado, un medio catalán indicó que los jugadores del Barcelona se sintieron desprotegidos de manera institucional, tras las fallas arbitrales que habrían perjudicado sus resultados.

El analista deportivo de Sport, Quim Doménech, aseguró en su programa que esta medida se decidió en el avión de retorno a Barcelona tras empatar con el Villarreal. Gerard Piqué habría propuesto la idea ante los capitanes y contado con el respaldo de Lionel Messi y varios de los pesos pesados de la plantilla.

Esta es la verdadera razón por la cual los jugadores del Barcelona decidieron ausentarse en el evento organizado por la FIFA en Zúrich. De esta manera, el club catalán tuvo que improvisar un comunicado unas horas antes del inicio.