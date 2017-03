Messi tampoco jugará con el Barcelona tras sanción en Selección Argentina

Lionel Messi no podrá vestir la camiseta de la Selección Argentina por su sanción de 4 fechas en las Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, cuando se esperaba ver a la ‘Pulga’ en las canchas con el FC Barcelona, la suerte sigue siendo esquiva para el astro argentino, quien no estará ante el Granada por la fecha 29 de LaLiga Santander ¿Por qué?

Lionel Messi debe cumplir una fecha de suspensión tras acumular 5 tarjetas amarillas en LaLiga de España. Sin duda, su presencia será extrañada en el once titular del FC Barcelona, en especial por el técnico Luis Enrique quien sabe que su equipo sufre con la ausencia de la ‘Pulga’.

La estadística del FC Barcelona con la ausencia de Lionel Messi es totalmente negativa. De los 28 partidos jugados en LaLiga Santander, el astro argentino se perdió 3 encuentros, lo que significó un empate ante el Málaga y una derrota ante el Celta de Vigo.

Pero no todo queda allí. Cuando Lionel Messi no fue titular en el FC Barcelona fue cuando sufrieron la sorpresiva caída ante el Alavés. No hay duda que Luis Enrique y compañía sufren bastante cuando la ‘Pulga’ no está en el campo de juego.

Veremos sin con Neymar, Luis Suárez y demás estrellas del FC Barcelona será suficiente para ganarle al Granada y seguirle la pista al Real Madrid por la punta de LaLiga Santander. Lionel Messi tendrá que ver el partido desde la tribuna.