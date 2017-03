FC Barcelona: Gerard Piqué reveló por qué nunca jugaría en el Real Madrid

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que “jamás” trabajaría para el Real Madrid, ya que no le gustan sus “valores” ni “la gente que hay en su palco”, aunque matizó que sí tiene buena relación con los jugadores del club, muchos de los cuales son sus “amigos”.

“No me gusta ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco. No me gusta lo que transmite como club”, señaló el jugador del Barcelona.

Pese a todo, Gerard Piqué recordó que con los jugadores, incluido Sergio Ramos, “no tengo ningún problema, con casi todos somos amigos y juego a las cartas con ellos”.

También ironizó con el hecho de que la selección española jugase hoy de blanco, como el Real Madrid, y se vera favorecido por el videoarbitraje, que anuló un gol al francés Griezmann y dio otro que había sido invalidado al español Deulofeu.

“Al final todo se resume en ir vestido de blanco. Nos ha ido muy bien, sería muy bueno tenerlo en la Liga (videoarbitraje), llevamos tiempo pidiéndolo”, aseguró Gerard Piqué.

También cuestionó que se ponga en duda la remontada del Barcelona en la Champions League ante el PSG, con varios errores arbitrales en favor de los ‘culés’, y a cambio “no se hable del gol en fuera de juego de Sergio Ramos en la final del año pasado”.

