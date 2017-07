Deulofeu firmó contrato con el Barcelona hasta el 2019

El delantero español Gerard Deulofeu firmó este viernes su contrato con el FC Barcelona, después de que la entidad azulgrana ejerciese el derecho de recuperar al futbolista tras su etapa en el Everton y AC Milan.

Gerard Deulofeu se ha acercado este viernes a las oficinas azulgranas, donde firmó su nuevo contrato que le ligará con el Barcelona hasta el 2019, en un acto en el que ha estado con el presidente de la entidad culé, Josep Maria Bartomeu.

Gerard Deulofeu superó este vienres las pruebas médicas y esta tarde se entrenará por primera en la Ciudad Deportiva en su nueva etapa como jugador del Barcelona.

“Vuelvo con mucha fuerza y convencido de que saldrá bien. He cambiado mucho, he vivido diferentes experiencias y creo que he mejorado como persona y futbolista. Soy un jugador diferente y voy a intentar ayudar al equipo. Sé que hay mucha competitividad, pero trabajaré fuerte cada día y voy a intentar aprender de los mejores para ayudar al equipo a ganar títulos”, declaró Gerard Deulofeu en sus primeras palabras como nuevo jugador del Barcelona.

Deulofeu dio su primera entrevista

EFE