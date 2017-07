Facebook, Twitter y Snapchat a punto de desembolsar millones para transmitir el Mundial Rusia 2018

Bloomberg, una compañía de Estados Unidos que ofrece datos y noticias financieras, reveló este miércoles que Facebook Inc., Twitter Inc. y Snap Inc. están pujando con millones de dólares en el bolsillo para transmitir el Mundial de Rusia 2018.

Y es que en los últimos tiempo los grandes eventos deportivo se han vuelto de las cosas más vistas por todas las personas en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos la final de Brasil 2014 llegó a los hogares de 25 millones de personas, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto de ese país.

Como se sabe, los derechos de transmisión de la próxima Copa del Mundo para Estados Unidos fueron adquiridos por la 21st Century Fox por 400 millones de dólares. Y si Facebook, Twitter y Snapchat quieren llevarse parte de la torta económica, deben negociar con la reconocida cadena.

Vale recordar que hace unos días se confirmó que Facebook televisará para Estados Unidos en vivo algunos partidos de la próxima edición de la Champions League.

Pero esta no es la primera vez que Facebook trata de incursionar en el ámbito deportivo, ya que en el mes pasado llegó a un acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol para emitir en vivo 20 partidos esta temporada.

Snapchat también tiene experiencia con eventos deportivo cuando en 2016 transmitió los Juegos Olímpicos de Río, mientras que Twitter ha hecho lo propio con la NFL y actualmente con Wimbledon