Everton oficializó el regreso del delantero Wayne Rooney

El Everton ha confirmado este domingo el regreso del delantero inglés Wayne Rooney, de 31 años, quien ha firmado un nuevo contrato de dos años.

En un comunicado difundido a través de su página web, el Everton ha informado de que el máximo goleador histórico de la selección inglesa ha firmado un contrato de dos años después de acordar su salida del Manchester United, donde jugó desde 2004, por una cuantía no desvelada. Wayne Rooney regresa, así, al equipo donde se formó.

“Él ama al Everton y estaba desesperado por volver”, confesó el técnico holandés Ronald Koeman.

El entrenador del Everton remarcó que no tiene “ninguna duda” acerca del jugador inglés. “Tiene solo 31 años”, continuó, “y ha mostrado la ambición que necesitamos”.

“Wayne sabe cómo ganar títulos y estoy realmente feliz porque haya decidido volver a casa”, sostuvo Ronald Koeman.

Rooney jugó 77 partidos con el Everton, anotando 17 goles entre 2002 (cuando debutó en la Premier League, con solo 16 años) y 2004, cuando se produjo su fichaje por el Manchester United.

Excited to be back at @Everton. Can't wait to meet up with @RonaldKoeman and the lads! #EFC pic.twitter.com/0CjD0i1aXg