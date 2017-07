PSV sufrió inesperada caída en la Europa League ante humilde rival

VIDEO. El inicio de la tercera ronda de clasificación de la Europa League dejó una única sorpresa entre los favoritos a alcanzar la fase de grupos y el PSV Eindhoven perdió 0-1 en su estadio ante el Osijek de Croacia.

Fue el único bombazo de una jornada de Europa League en la que los equipos de las grandes ligas superaron con éxito sus compromisos. El Athletic Bilbao sacó un buen resultado de Rumanía (1-1 ante el Dinamo Bucarest), el renovado AC Milán ganó 0-1 al Universidad Craiova con un tanto de Ricardo Rodríguez, el Everton venció 1-0 al Ruzomberorok eslovaco, el Girondins se deshizo del Videoton (2-1) y el Marsella del Oostende (4-2).

Sólo el PSV Eindhoven se estrelló ante un rival inferior que aprovechó un penal transformado por Borna Barisic en la primera parte que obligará al conjunto holandés a ganar en la vuelta si quiere seguir vivo en la Europa League.

Tercera ronda de clasificación (27 julio ida; 3 agosto vuelta):

Aberdeen (ESC) 2 – Apollon Limassol (CYP) 1

Arka Gdynia (POL) 3 – Midtjylland (DIN) 2

Astra Giurgiu (RUM) 0 – Olexandria (UKR) 0

Austria Viena (AUT) 0 – AEL Limassol (CYP) 0

Botev Plovdiv (BUL) 0 – Maritimo (POR) 0

Burdeos (FRA) 2 – Videoton (HUN) 1

Brondby (DIN) 0 – Hajduk Split (CRO) 0

Universidad Craiova (RUM) 0 – Milan (ITA) 1

AEK Larnaca (CYP) 2 – Dinamo Minsk (BLR) 0

Dinamo Bucarest (RUM) 1 – Athletic Bilbao (ESP) 1

Dinamo Zagreb (CRO) 2 – Odds (NOR) 1

Everton (ING) 1 – Ruzomberok (SVK) 0

Krasnodar (RUS) 2 – Lyngby (DIN) 1

Liepaja (LAT) 3 – Sion (SUI) 0

Friburgo (ALE) 1 – Domzale (SLO) 0

Gante (BEL) 1 – Altach (AUT) 1

Traku (LIT) 2 – Shkendija (MAC) 1

Estrella Roja (SRB) 2 – Sparta Praga (CZE) 0

Maccabi Tel Aviv (ISR) 1 – Panionios (GRE) 0

Marsella (FRA) 4 – Ostende (BEL) 2

Olimpik Donetsk (UKR) 1 – PAOK Salónica (GRE) 1

Oestersunds (SWE) 1 – Fola Esch (LUX) 0

PSV Eindhoven (HOL) 0 – Osijek (CRO) 1

Panathinaikos (GRE) 1 – Gabala (AZE) 0

Mlada Boleslav (CZE) 2 – Skenderbeu (ALB) 1

Sturm Graz (AUT) 1 – Fenerbahce (TUR) 2

Utrecht (HOL) 0 – Lech Poznan (POL) 0

AIK Solna (SWE) 1 – Braga (POR) 1

Zenit St. Petersburgo (RUS) 0 – Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) 2

