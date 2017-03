Europa League: las llaves de cuartos de final rumbo a Estocolmo

El Anderlecht y el Genk, ambos de Bélgica, serán los rivales del Manchester United, gran favorito al título de la Europa League, y del Celta de Vigo, único superviviente español para heredar el trono del Sevilla, campeón las tres anteriores ediciones.

El sorteo de la Europa League celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) deparó así mismo los enfrentamientos Ajax vs Schalke y Lyon vs Besiktas.

Los encuentros se disputarán los días 13 y 20 de abril en busca del título que se dirimirá en la final de la Europa League en el Friends Arena de Solna (Estocolmo) el 24 de mayo.

El portugués Jose Mourinho trata de llevar al Manchester United a su primer título en esta competición y de momento, con ciertas dudas al principio y sin grandes alardes, ya está en cuartos.

El gol del Juan Mata en la vuelta le permitió eliminar al Rostov ruso y ahora se medirá a otro equipo procedente de la Champions League, el Anderlecht, que no alcanzaba esta ronda en Europa desde los años 80.

Tras superar en dieciseisavos al potente Zenit San Petersburgo, el conjunto de Rene Weiler, campeón de la Europa League en la temporada 1982/83, acabó en octavos con el sueño del APOEL Nicosia, verdugo del Athletic Bilbao, con dos victorias por 1-0 y en la historia sobresale un 10-0 el Manchester United sobre el conjunto de Bruselas en la Copa de Europa 1956/57 en el estadio Maine Road.

El Celta, superviviente español tras salir airoso en sus dos últimos largos viajes a los campos del Shakhtar Donetsk y Krasnodar, se medirá al peligroso Genk belga. Volverá a jugar la ida en casa el equipo del argentino Eduardo Berizzo y se tendrá que jugar el pase, si no sentencia en Balaídos, fuera.

El Celta ha vuelto a los cuartos de final 16 años después de la última vez. En 2001, fue eliminado por el FC Barcelona. Anteriormente, en 2000, el Lens le apeó en la misma ronda y en 1999 fue el Olympique Marsella de Ravanelli, Dugarry, Blanc y Pires el que se encargó de eliminarle en una eliminatoria que ahora tendrá la oportunidad de pasar por primera vez en su historia.

El Genk está haciendo historia en la presente Europa League. Acabó en cabeza de su grupo por delante del propio Athletic Bilbao, superó con algún apuro al Astra Giurgiu rumano y con más claridad al KAA Gent en el duelo fratricida tras vencer por 2-5 en la ida.

Lyon y Besiktas avecinan una eliminatoria potente. Ambos proceden de la Champions League y en el camino de la Europa League han dejado a AZ Alkmaar y Olympiacos, el cuadro francés, y al Hapoel Beer Sheva y Roma, el equipo francés.

Ajax y Schalke ofrecen un duelo entre dos campeones de la Copa de Europa en los años 90 que tratan de volver a ser protagonistas en la competición continental.

El Ajax, como siempre plagado de jóvenes valores, terminó invicto la fase de grupos por delante del Celta y ha pasado con apuros ante el Legia Varsovia y el Copenhague, mientras que el Schalke, que también pasó como líder, ha cimentado su progresión lejos de Gelsenkirchen ante el PAOK y el Borussia Mönchengladbach, ante el que se rehizo de un 2-0 adverso para firmar un empate a dos que le metía en los cuartos de la Europa League.

