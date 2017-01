Estatua de Lionel Messi es destrozada en Buenos Aires

La estatua que la ciudad de Buenos Aires dedicó el pasado junio al jugador argentino del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, apareció destrozada aparentemente por unos vándalos.

Según imágenes publicadas en medios locales, el monumento inaugurado por el alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta, fue víctima de un supuesto acto vandálico en el que la imagen del deportista quedó sin brazos ni cabeza.

Como se anunció desde la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de Buenos Aires, el Gobierno de la capital ya se encuentra trabajando en su reparación.

El 28 de junio de 2016 la ciudad de Buenos Aires incluyó a Lionel Messi entre sus deportistas homenajeados en el llamado Paseo de la Gloria, ubicado en la Costanera Sur de la capital, dos días después de que el futbolista hiciera pública su retirada de la selección argentina, decisión que revocó un mes después.

Como se recuerda, este lunes se realizó los Premios FIFA The Best en Zúrich, y el club Barcelona decidió a última hora que Lionel Messi y el resto de protagonistas no acuden al evento.