Ecuador vs Argentina EN VIVO y EN DIRECTO: fecha, hora y canal del partido por el hexagonal del Sudamericano Sub 20

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Ecuador vs Argentina por la tercera fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 20 este domingo desde las 08:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa (Quito).

Ecuador vs Argentina – alineaciones

Ecuador: Por confirmar.

Argentina Por confirmar.

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito).

Hora: 08:30 p.m. (hora peruana)

Ecuador vs Argentina – previa

Ecuador vs Argentina | Este domingo se juega la tercera jornada del hexagonal del Sudamericano Sub 20, en donde el anfitrión Ecuador saldrá al estadio Olímpico Atahualpa obligado a ganar si quiere seguir con vida para clasificar al Mundial de la catgoría. El rival: Argentina, que no está dispuesto a ceder ni un solo ‘cachito’.

La irregularidad de Ecuador, capaz de remontar un marcador adverso y alcanzar un empate 2-2 como lo hizo frente a Brasil, o de perder ante Venezuela por 4-2 sin dejar argumentos favorables, es la antesala para el partido ante Argentina.

Si gana Argentina, el ‘Tri’ pasará a depender de victorias ante Colombia y Uruguay y depender de otros resultados, lo que configura una situación mucho más complicada para el local.