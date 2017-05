Ecuador vs Arabia Saudí EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial Sub 20 vía DirecTV Sports

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Ecuador vs Arabia Saudí por la segunda jornada del Grupo F del Mundial Sub 20 de Corea del Sur este jueves 25 de mayo desde las 03:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Sungui Arena Park y será televisado por DirecTV Sports.

Ecuador vs Arabia Saudí – alineaciones

Ecuador: Por confirmar.

Arabia Saudí: Por confirmar.

Estadio: Sungui Arena Park (Incheon)

Hora: 03:00 a.m. (hora peruana y ecuatoriana).

Canal de transmisión: DirecTV Sports.

Ecuador vs Arabia Saudí – En vivo

Tweets by FEFecuador

Ecuador vs Arabia Saudí – previa

Por la segunda fecha del Mundial Sub 20 de Corea del Sur, la selección de Ecuador se enfrenta a Arabia Saudí con una sola misión: sacar tres puntos que le permitan ir a la última jornada con la posibilidad de pelear la clasificación.

En su primer partido. Ecuador salió decidido ante Estados Unidos y en los primeros minutos se plantó con ventaja de 2-0 con goles de Lino y Cabezas, pero los norteamericanos igualaron marcador con un doblete de José Sargent.

Bryan Cabezas marcó el tercero para el ‘Trpi’, aunque finalmente Luca de la Torre encontró el empate final.

Por su parte, Arabia Saudí llega a este encuentro luego de caer ante Senegal por 2-0 gracias a los tanto de Ibrahima Niane y Cavin Diagne.

El partido Ecuador vs Arabia Saudí se jugará este jueves desde las 03:00 a.m. (hora peruana y ecuatoriana) y será televisado EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports.

Ecuador 3-3 Estados Unidos