El dolido mensaje de Lionel Messi tras perder con Real Madrid

Lionel Messi es uno de los jugadores del Barcelona que expresó su incomodidad tras perder en la ida de la Supercopa de España contra Real Madrid. El Camp Nou se visitó de azulgrana y esperaba una fiesta al finalizar el compromiso, sin embargo, el equipo de Zinedine Zidane dio el ‘batacazo’ y se llevó el triunfo por 3-1.

El delantero argentino publicó un mensaje en Instagram y expresó cómo se sentía durante el entrenamiento. “Día jodido pero hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza”, señaló Lionel Messi, adjuntando algunas imágenes de la sesión matutina en el Camp Nou.

Real Madrid abrió el marcador al minuto 50 con un gol en contra de Gerard Piqué, quien en el intento de despejar un centro de Marcelo, terminó metiendo el balón en su propio arco.

Recién al 77’ pudo reaccionar Barcelona gracias a un penal que no fue. Luis Suárez se tiró en el área y el juez pito la supuesta falta de Keylor Navas.

Desde los doces pasos Lionel Messi consiguió un empate que no duraría más de dos minutos gracias a un golazo de Cristiano Ronaldo. Cuando parecía que Barcelona no podía encontrar el empate y que el marcador no se movería más, Suárez perdió un balón en ataque que terminó en un nuevo contragolpe del Madrid, donde Marco Asensio selló el marcador con un soberbio gol desde fuera del área.