Dimitri Payet juró por su miembro viril que no jugará más por West Ham

Dimitri Payet fue lo más claro y contundente posible para señalar que no volverá a jugar más por el West Ham de la Premier League. El volante ofensivo francés utilizó una frase que no deja dudas de su postura y la posible consecuencia de una negativa del club inglés.

“Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella”, soltó Payet a los medios de comunicación.

“Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo”, agregó.

Ante esta situación y a pesar que lo han negado en reiteradas ocasiones, el West Ham cambiaría de postura. Incluso ya se han reunido con los dirigentes del Olympique de Marsella para acordar la transacción que sería por un valor de entre 22 y 25 millones de euros.