Diego Maradona y su cerrada defensa a Lionel Messi

Diego Maradona dijo hoy que no tolera que “no valoren” a Lionel Messi por no haber ganado un Mundial y aseguró que el capitán de la Albiceleste “es un fenómeno con o sin la Copa del Mundo”.

“No tolero que no valoren a Messi por no haber ganado un Mundial. Él es un fenómeno con o sin la Copa del Mundo. Por lo que le vi hacer a Lio, tanto en los entrenamientos como en los partidos, no me importa la Copa del Mundo”, dijo hoy Maradona en diálogo con TyC Sports.

“En 56 años nunca vi nada igual a Messi. Le agradezco a Dios que sea argentino”, agregó Maradona, que dirigió al delantero del Barcelona en el Mundial de Sudáfrica 2010.

‘Pelusa’ sostuvo que consagrarse en un Mundial no depende de un solo jugador, resaltó que la Copa Mundo de México 1986 él la ganó “con los compañeros”, y resaltó la labor en ese torneo de Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, Héctor Enrique y Ricardo Giusti.

También se refirió a la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e insistió en que al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, “no le va a temblar la mano para parar el fútbol argentino”.

Ante la posibilidad de que la Liga argentina no se reanude la primera semana de febrero por falta de dinero, Maradona dijo que “sin fútbol en el país la gente se va a agarrar a piñas (golpes) en la calle”.

Además, dijo que “quiere” y “respeta” al seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, porque cada vez que le hacen una entrevista asegura que la Albiceleste va a ganar el Mundial de Rusia 2018. EFE