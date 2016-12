Diego Maradona y presidente de la FIFA Gianni Infantino: lo que pasó durante su reunión

El exfutbolista argentino Diego Maradona recibió en su domicilio en Dubai al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que tocaron diversos temas relacionados al balompié.

Diego Maradona le transmitió a Infantino todas sus preocupaciones sobre el estado del fútbol mundial y también su deseo que se apruebe un mundial con 48 selecciones.

“Fue un placer recibir hoy a Gianni Infantino en mi casa. Hablamos de fútbol, de jugadores, de técnicos y de la pasión por la camiseta, que se está perdiendo. De la necesidad de que los equipos cuenten con divisiones inferiores, porque ya no salen buenos jugadores como antes. Y hablamos también del mundial de 48 equipos, que va a durar el mismo tiempo, y que le va a dar la posibilidad a equipos que nunca soñaron con jugar una Copa del Mundo. Eso es bueno. El 8 y 9 de enero próximo voy a estar en Zúrich, para presentar mi informe y participar de la entrega del premio The Best FIFA Football Awards”.