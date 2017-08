Dembelé toma radical decisión y su situación se resuelve en las próximas horas

El fichaje de Dembelé a Barcelona parece ser realidad. Este jueves el francés no se presentó al entrenamiento de Borussia Dortmund y su situación podría resolverse en las próximas horas, según informa el diario L’Equipe. La prensa local informa que el atacante va a firmar por los azulgranas y su llega podría ser “inminente”.

Por otro lado, el entrenador de Borussia Dortmund, Peter Bosz, afirmó que Dembélé no se presentó al entrenamiento del equipo. El jugador, pretendido por el Fútbol Club Barcelona, no avisó al club ni dio ningún motivo para justificar su ausencia”.

“Dembélé no ha venido a entrenar hoy. No sabemos por qué. Intentamos hablar con él pero no lo logramos. Espero que no le haya ocurrido nada malo “, afirmó el técnico holandés en rueda de prensa.

Según Le Parisien, el fichaje del jugador galo por el Barcelona podría haberse cerrado en 130 millones de euros.

El Borussia Dortmund estaría dispuesto a dejar marchar al francés Ousmane Dembelé, pretendido por el FC Barcelona, por 120 millones de euros, según informaciones de la revista “Kicker” se cita fuentes cercanas al club.

Desde que se cerró el traspaso de Neymar al PSG y se conoció el interés del Barcelona por Dembelé han circulado diversas versiones sobre las condiciones en las que el Dortmund podría dejar marchar al jugador, que tiene contrato hasta 2021.

Inicialmente se dijo que “para sentarse a negociar” se necesitaba partir de una oferta de 100 millones de euros que, sin embargo, posteriormente el director administrativo del Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke, dijo que no sería suficiente.