Cristiano Ronaldo y los 10 ‘bombones’ que sigue en Instagram

Cristiano Ronaldo es sinónimo de celebridad por todo lo que hace dentro y fuera del campo. El delantero del Real Madrid es una de las celebridades más populares en Instagram y dentro de sus contactos, sigue a 10 Divas de infarto, incluido su novia Georgina Rodríguez.

Cabe señalar que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, homenajeó a Cristiano Ronaldo por sus 400 goles como jugador madridista, un número que el portugués aseguró que “es muy especial” y “fruto del trabajo de todo el equipo”.

Cristiano Ronaldo recibió un obsequio de Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa con el dorsal 400 en la espalda, en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras los tres goles que marcó al Atlético de Madrid este martes en el partido de ida de las semifinales de la Champions League.

“Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre. Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos”, dijo Cristiano Ronaldo a los medios del club.

Por otro lado, Real Madrid visitará a Atlético Madrid en el Vicente Calderón por el pase a la final de la Champions League. Cristiano Ronaldo marcó un triplete en la ida y busca sumar en la tabla de goleadores históricos.