Infartantes imágenes de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano, en la celebración del Real Madrid

El Real Madrid, con un doblete de Cristiano Ronaldo, un tanto de Casemiro y Marco Asensio, venció por 4-1 al Juventus en la final de la Champions League de Cardiff, con lo que ha hecho historia al revalidar el título y conseguir su duodécima corona.

Esta sí fue la Champions del portugués. Las dos anteriores, la décima y la undécima en Lisboa y Milán tuvieron sus derechos de autor en la firma de Sergio Ramos. Pero en Cardiff, Cristiano Ronaldo rubricó este sábado una temporada sensacional, que le va a llevar otra vez a un nuevo Balón de Oro.

El luso, elegido mejor jugador de la final, batió además más récords para su largo historial, al ser, con su doblete, el primer jugador que marca en tres finales de Champions League y el que acaba máximo goleador del torneo cinco años seguidos.

“Es una temporada única: ganamos la Liga y la Champions. Mi equipo ha estado muy bien hoy, fenomenal. Y yo también he estado muy bien. Me preparé para estar aquí, para llegar en buen nivel a final de temporada, y estoy feliz porque he marcado goles importantes”, dijo ‘CR7’ tras el partido.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo celebró a más no poder la obtención de este nuevo título y junto a él estuvieron su hijo, su madre y su novia Georgina Rodríguez, quien se robó todas las miradas en el estadio.