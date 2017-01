Cristiano Ronaldo tras ganar el FIFA The Best: "mi objetivo es continuar en el mismo nivel"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que este lunes fue galardonado con el premio FIFA The Best al mejor jugador del mundo de 2016, aseguró que su objetivo actual es mantenerse en el mismo nivel.

“¿Qué falta para ganar? No hay tantas cosas que falta por ganar, pero mi objetivo es seguir en el mismo nivel, mantenerme y seguir demostrando mi espíritu de sacrificio, de lucha”, afirmó el crack luso ante la prensa tras la ceremonia del FIFA The Best.

Dicho esto, Cristiano Ronaldo dijo que ganar un premio cuando es individual siempre “es bueno y especial” aunque asumió que “la gran alegría” de la temporada fue ganar la Eurocopa con la selección de Portugal.

“Espero continuar durante muchos años. Estoy muy motivado y hay que pensar que en el fútbol todo es posible”.

El ganador del premio FIFA The Best repitió lo que ya dijo durante su discurso de agradecimiento, que 2016 había sido el mejor año de su vida, dado que ganó la Champions League y el Mundial de Fútbol con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Finalmente, Cristiano Ronaldo volvió a lamentar la ausencia de los jugadores del Barcelona y especialmente la de Lionel Messi, finalista en la misma categoría.