Cristiano en crisis y fin de "maldición" del Barcelona en portadas internacionales

La prensa internacional sigue con preocupación el presente de Cristiano Ronaldo, que hace unos días recogía elogios por todos lados y ahora es criticado por sus actuaciones en las últimas derrotas del Real Madrid. Lo mismo sucede con el FC Barcelona, pero en esta ocasión es por romper una ‘maldición’ tras varios años.

En las derrotas ante Sevilla, por LaLiga Santander, y ante Celta de Vigo por la Copa del Rey, Cristiano Ronaldo pasó desapercibido y ello preocupó a los seguidores del Real Madrid y del mismo astro portugués. Tanto así que este enero no ha sido el mejor para CR7 después de varios años.

Por su parte, FC Barcelona pudo romper este jueves su ‘maldición’ en Anoeta. Siempre que visitaba el recinto de Real Sociedad, los culés solo podían empatar o arrastrar una derrota. Esta vez por la Copa del Rey, Neymar pudo despejar las dudas y finalmente le dio la victoria a los azulgranas en el complicado recinto de San Sebastián.

The Best FIFA 2016 award is already available in my Museu CR7 pic.twitter.com/NV3migfivA