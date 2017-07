Copa Sudamericana: los partidos de vuelta de octavos de final

La tanda de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana se completará esta semana con la disputa de ocho partidos y la presentación de dieciséis equipos, entre ellos dos que estrenan sus recientes títulos nacionales y tienen la coincidencia de ser dirigidos por entrenadores de España.

Tres encuentros el martes 11 de julio, igual cifra el miércoles 12 y un cierre el jueves 13 con los dos últimos conforman la programación con la que terminará la ida en esta segunda ronda.

El partido que romperá fuegos será el del argentino Huracán contra el paraguayo Libertad. ‘El Globo’ estará dirigido por el entrenador interino Néstor Apuzzo a la espera que asuma Gustavo Alfaro. ‘El Gumarelo’ se estrenará como campeón de su país bajo la batuta del español Fernando Jubero.

Su compatriota Beñat San José, que dirige al Bolívar, espera plasmar en la Sudamericana el juego de vértigo y contundencia que llevó al conjunto paceño a ser campeón boliviano a finales de junio.

Caso parecido a la Copa Libertadores, que en octavos de final mostró equipos inmersos en época de vacaciones o en pretemporada, la Sudamericana también nos permitirá observar algunos que están en el proceso de rearmar sus planteles y quieren aprovechar la opción de inscribir hasta seis nuevos jugadores.

Asimismo, siete de los dieciséis clubes que jugarán esta semana presentarán a sus nuevos entrenadores, entre ellos los uruguayos Gustavo Matosas, Pablo Repetto y Julio Comesaña, el paraguayo de origen charrúa Éver Almeida y el colombiano Leonel Álvarez.

Matosas llegó a Estudiantes de La Plata para recomponer las piezas que se desordenaron tras la turbulencia interna que generó la salida de Nelson Vivas.

Repetto agarró la posta del Liga de Quito a ver si puede devolverle la grandeza continental y él confirmar las capacidades que se le vieron el año pasado cuando llevó al Independiente del Valle a la final de la Libertadores.

En el colombiano Atlético Junior, a Comesaña le armaron un plantel para salir campeón del país y también para sobresalir en la Sudamericana con Teófilo Gutiérrez como fichaje estelar.

En el Olimpia quien mejor conoce su ADN es Almeida y por lo tanto esta Sudamericana será una oportunidad incomparable para demostrarlo, mientras Álvarez vivirá su primera experiencia internacional como entrenador al asumir en Cerro Porteño, el otro grande del fútbol paraguayo.

En las ocho contiendas de la semana se medirán equipos de siete de los diez países de la región y habrá dos duelos entre clubes de la misma nacionalidad: Nacional-Olimpia, de Paraguay, y Deportivo Cali-Atlético Junior, de Colombia.

Partidos de la semana en la ida de la segunda fase:

11.07: Huracán (ARG) vs Libertad (PAR) (Llave 9)

11.07: Oriente Petrolero (BOL) vs Atlético Tucumán (ARG) (Llave 12)

11.07: Cerro Porteño (PAR) vs Boston River (URU) (Llave 15)

12.07: Independiente (ARG) vs D Iquique (CHI) (Llave 5)

12.07: Bolívar (BOL) vs Liga de Quito (ECU) (Llave 6)

12.07 Nacional (PAR) vs Olimpia (PAR) (Llave 13)

13.07: Deportivo Cali (COL) vs Atlético Junior (COL) (Llave 2)

13.07 Nacional Potosí (BOL) vs Estudiantes (ARG) (Llave 4)