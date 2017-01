Copa del Rey: memes para Real Madrid y Barcelona tras el sorteo de cuartos de final

Este viernes se realizó el sorteo de las llaves de cuartos de final de la Copa del Rey 2016-2017 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Real Sociedad vs Barcelona, Alcorcón vs Alavés, Atlético de Madrid vs Eibar y Real Madrid vs Celta de Vigo son los emparejamientos que empezarán a jugarse desde la próxima semana.

Y como no podía ser de otra manera, los memes hicieron de las suyas en redes sociales. En esta nota te dejamos una galería fotográfica con los mejores, así que no te los pierdas.