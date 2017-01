Copa del Rey: Barcelona y Real Madrid ya conocen rivales en cuartos de final

Real Sociedad vs Barcelona, Alcorcón vs Alavés, Atlético de Madrid vs Eibar y Real Madrid vs Celta de Vigo son los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, según el resultado del sorteo realizado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El Barcelona, vigente campeón del torneo y equipo más laureado de la competición, accedió a cuartos tras eliminar al Athletic Club de Bilbao, ante el que pasó muchos apuros al perder en la ida (2-1) y ganar en la vuelta (3-1).

El Real Madrid, actual líder de la Liga Santander, se enfrentará al Celta de Vigo, que accedió a cuartos tras eliminar al Valencia, al que le endosó seis goles en dos partidos.

En conjunto gallego intentará dar la sorpresa en el partido de ida, en el Santiago Bernabéu, frente a un Real Madrid que se deshizo en octavos del Sevilla, al que goleó en casa (3-0) y con el que empató en el Sánchez Pizjuán (3-3).

El Atlético de Madrid, que en esta edición ya ha eliminado al Guijuelo y a la UD Las Palmas, se medirá en cuartos al Eibar, que por primera vez en su historia se encuentra entre los ocho mejores de la competición.

El conjunto vasco, que se impuso contundentemente en la anterior ronda a Osasuna, intentará jugar la baza a su favor de disputar el encuentro de vuelta en Ipurua. La ida será en el Vicente Calderón.

El Alcorcón, único equipo de Segunda en la competición, ha accedido por primera vez en su historia a cuartos tras eliminar a Elche, Getafe, Espanyol y Córdoba.

El conjunto madrileño se enfrentará al Deportivo Alavés, verdugo del Deportivo en la anterior ronda y que será el octavo equipo de Primera que visitará Santo Domingo.

EFE