Copa Libertadores: Sport Boys es protagonista de blooper durante sorteo

El día miércoles en la ciudad de Luque se desarrolló el sorteo de la Copa Libertadores 2017. Por un momento Sport Boys de Perú se robó el protagonismo con un blooper que cometió la Conmebol para presentar el copón 4. En un ligero error, confundieron al equipo del Callao con el cuadro boliviano, Sport Boys Wanders.

En la pantalla presentaron a los equipos que conformaban el Copón 4 de la Copa Libertadores 2017, y colocaron por error a Sport Boys de Perú, siendo Bolivia el correcto. Este tipo de errores no es el primero que comete la Conmebol, pues anteriormente, Universitario de Deportes también fue protagonista en una edición anterior siendo confundido con un club de Bolivia (Universitario de Sucre).

Como se sabe, Sporting Cristal y Melgar son los clasificados directos en representación a Perú por la Copa Libertadores 2017. Por otro lado, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal deberán superar sus fases para sumarse a la fase de grupos.

pinteres La Conmebol presentó a los equipos que conformaban el Copón 4 de la Copa Libertadores 2017 | Foto: Captura

Universitario de Deportes y Municipal en la Copa Libertadores 2017

Fase 1

E1: Universitario de Sucre (BOL) vs. Montevideo Wanderers (URU)

E2: Deportivo Municipal (PER) vs. Independiente del Valle (ECU)

E3: Deportivo Capiatá (PAR) vs. Deportivo Táchira (VEN)

Fase 2

C1: Atlético Paranaense (BRA) vs. Millonarios (COL)

C2: Botafogo (BRA) vs. Colo Colo (CHI)

C3: Atlético Cerro (URU) vs. Unión Española (CHI)

C4: Carabobo (VEN) vs. Junior (COL)

C5: Atlético Tucuman (ARG) vs. El Nacional (ECU)

C6: E1 vs. The Strongest (BOL)

C7: E2 vs. Olimpia (PAR)

C8: E3 vs. Universitario (PER)

Fase 3

G1: C1 vs. C8

G2: C2 vs. C7

G3: C3 vs. C6

G4: C4 vs. C5