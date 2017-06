Copa Confederaciones: conoce la programación completa del torneo

El próximo 17 de junio arrancará la Copa Confederaciones Rusia 2017, torneo en el que se darán cita los últimos campeones de todos los continentes. A ellos se suman el anfitrión Rusia y el vigente campeón Alemania.

A continuación los horarios de todos los partidos de la Copa Confederaciones (hora peruana).

Grupo A

17 de junio: Rusia vs. Nueva Zelanda 10:00 horas.

18 de junio: Portugal vs. México 10:00 horas.

21 de junio: Rusia vs. Portugal 10:00 horas.

21 de junio: México vs. Nueva Zelanda 13:00 horas

24 de junio: México vs. Rusia 10:00 horas.

24 de junio: Nueva Zelanda vs Portugal 10:00 horas.

Grupo B

18 de junio: Camerún vs. Chile 13:00 horas.

19 de junio: Australia vs. Alemania 10:00 horas.

22 de junio: Camerún vs. Australia 10:00 horas.

22 de junio: Alemania vs. Chile 13:00 horas.

25 de junio: Alemania vs. Camerún 10:00 horas.

25 de junio: Chile vs. Australia 10:00 horas.

Semifinales

28 de junio: Ganador Grupo A vs. Segundo Grupo B 13:00 horas.

29 de junio: Ganador Grupo B vs. Segundo Grupo A 13:00 horas.

Tercer lugar

2 de julio: Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2. 07:00 horas.

Final Copa Confederaciones

2 de julio: Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2. 13:00 horas.