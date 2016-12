Conversación de Alexis Sánchez y Claudio Bravo causa polémica en Inglaterra

El fin de semana pasado los chilenos Alexis Sánchez y Claudio Bravo se encontraron en el túnel del Etihad Stadium. Ambos fueron protagonistas del duelo entre el Arsenal y Manchester City por la Premier League; sin embargo, lo que fue un encuentro terminó siendo polémica tras darse a conocer la conversación previa.

Debido al tumulto y al sonido del ambiente, no se pudo escuchar con claridad la conversación entre Alexis Sánchez y Claudio Bravo, pero finalmente se rescató el diálogo entre ambos. ¿Qué se dijeron?

Los jugadores del Manchester City salieron al gramado del Etihad Stadium para dejar un mensaje a Ilkay Gündogan, quien hace poco había sufrido una lesión en la rodilla. El chileno Alexis Sánchez preguntó “¿quién es el 8?”, en referencia al alemán. Bravo responde, “Gundogan”. “¿Juega bien?”, respondió el jugador del Arsenal.

Esto hizo que Claudio Bravo soltara una carcajada al enterarse que Alexis Sánchez no sabía quién era Ilkay Gundogan. Finalmente, los dos se dieron un abrazo antes de salir al gramado del estadio.

El resultado fue favorable para el Manchester City, que venció 2-1 al Arsenal y se mantiene en la lucha por alcanzar el primer lugar de la Premier League con 36 puntos.

diálogo completo entre Alexis Sánchez y Claudio Bravo

Sánchez: ¡Paaapi, no te había visto! Yo decía “éste dónde está”.

Bravo: ¿Para dónde está mirando usted?

Sánchez: Estaba viendo si estabai adelante po’. ¿Qué pasó?, ¿quién es? (dijo el chileno mientras apuntaba a la camiseta que rendía homenaje al lesionado Ilkay Gündogan)

Bravo: Nooo, es que se cagó la rodilla.

Sánchez: ¿Sí?

Bravo: El otro día, eeeh.

Sánchez: ¿Quién, quién es el 8?

Bravo: Gundogan.

Sánchez: ¿Juega bien?

Bravo: Juaaa, juega en el Manchester.

Sánchez: Jaja, te achoraste… ¿Todo bien?

Bravo: Bien, bien, ¿y tú?

Sánchez: Bien, bien, bien.

Bravo: Sí, pero está hecho una máquina.

Sánchez: Jejeje, hay que seguir po’, compadrito.

Bravo: See, lo mejor, hermano.

Sánchez: Gracias… (no se entiende)

Bravo: Cuídese harto.

Sánchez: Gracias, hermano. ¿Cuántos hay que hacer?, jajaja.

Bravo: No sé po’, si hubiésemos hecho alguna huea antes…

Sánchez: Sí po’, hueón. Hablamos después.