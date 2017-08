Conoce a Deyna Castellano, la “Messi venezolana” candidata al Premio The Best

Venezuela es un país que poco a poco va reluciendo su presencia en el fútbol mundial. Primero fueron los jóvenes Sub 20 subcampeones del mundo. Ahora, Deyna Castellano, la figura Vinotinto Sub 20 que fue proclamada como Jugadores del Año en la United Women’s Soccer (UWS), siendo una de las 10 candidatas al Premio The Best de la FIFA.

“Ella es una de las mejores jugadoras del mundo”, aseguró Carlos Marroquin, propietario y director técnico de Santa Clarita Blue Heat, de la liga estadounidense United Women’s Soccer (UWS) al momento de contratarla en 2016. “Ella será una de los mejores jugadoras del mundo, y tener su juego con el Blue Heat en UWS es increíble”, agregó.

Deyna Castellano es conocida como la “Messi venezolana” y tiene 18 años, siendo una de las grandes estrellas del fútbol femenino mundial como la estadunidense Carli Lloyd, la alemana Dzsenifer Marozsan o la holandesa Lieke Martens, quien antes de su incorporación al Barcelona fue designada la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Eurocopa.

Dentro de su palmares ostenta con los campeonatos sudamericanos Sub-17 del 2013 y 2016. Por otro lado, es la única de la lista de nominadas que no supera los 20 años.

Cabe señalar que otras candidatas al premio The Best son: Lucy Bronze (Manchester City) y Jodie Taylor (Arsenal), la danesa Pernille Harder(Linkopings/Wolfsburgo), la australiana Samantha Kerr (Perth Glory/Sky Blue), la holandesa Vivianne Miedema (Bayern de Múnich) y la francesa Wendie Renard(Olympique de Lyon).