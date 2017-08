Cómo y dónde ver el partido Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 13 de agosto por la Supercopa de España en un partido que promete emociones de principio a fin.

El encuentro se disputará en el estadio Camp Nou desde las 03:00 p.m. (hora peruana) y será televisado para Latinoamérica por DirecTV Sports, salvó para México, donde Sky estará a cargo de la televisación.

En tanto, en España el partido se verá por las señales de TeleCinco y TV3, mientras que en Estados Unidos ESPN transmitirá todas las incidencias del mismo.

La plantilla del Real Madrid regresó el viernes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras la conquista del primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, con la mente puesta ya en el segundo, el que desde el domingo disputa contra el Barcelona, la Supercopa de España.

Para la visita al Camp Nou en el primer capítulo de una final a doble partido, Zidane comenzó a ver los cambios que realizará en su equipo titular. Uno es obligado ante la baja por sanción del croata Luka Modric, que tiene que cumplir un partido por la expulsión sufrida ante el Atlético de Madrid en su última Supercopa. Mateo Kovavic y Dani Ceballos luchan por un puesto.

En cuanto al Barcelona, la principal novedad en la semana ha sido la recuperación de Andrés Gomes, que ha vuelto a trabajar con el grupo después de sufrir un golpe en el cadera izquierda en el amistoso de la semana pasada ante el Nàstic que le impidió disputar el Trofeo Joan Gamper el lunes pasado.

Barcelona vs Real Madrid para todo el mundo

Albania: SuperSport 2, Digitalb

Andorra: TV3

Angola: SuperSport 7

Argentina:DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Australia: SBS Live Streaming, SBS

Austria: DAZN, LAOLA1.TV

Bangladésh: Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bélgica: Play Sports 1

Benín: SuperSport 7

Bután: SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 1 Serbia

Botsuana: SuperSport 7

Bulgaria: Sport+ HD

Burkina Faso: SuperSport 7

Burundi: SuperSport 7

Camerún: SuperSport 7

Cape Verde: SuperSport 7

República Centroafricana: SuperSport 7

Chad: SuperSport 7

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Comoras: SuperSport 7

Congo: SuperSport 7

RD del Congo: SuperSport 7

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Cote D’Ivoire: SuperSport 7

Croacia: Sportklub 1 Croatia

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Chipre: Cytavision Sports 1, Cytavision Sports HD

República Checa: O2 TV

Dinamarca: Dplay Denmark, Eurosport 2 Denmark

Yibuti: SuperSport 7

República Dominicana: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Guinea Ecuatorial: SuperSport 7

Eritrea: SuperSport 7

Etiopía: SuperSport 7

Finlandia: Elisa

Francia: Canal+ Sport

Gabón: SuperSport 7

Gambia: SuperSport 7

Georgia: LAOLA1.TV

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN, LAOLA1.TV

Ghana: SuperSport 7

Grecia: Nova Sports 1

Guatemala: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Guinea: SuperSport 7

Guinea-Bissau: SuperSport 7

Honduras: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Hungría: Digi Sport 1

India: SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Internacional: Radio Barca

Irlanda: Sky Go UK, Sky Sports Main Event, NOW TV UK, SKY GO Extra, Sky

Sports Football

Italia: Nove TV

Kenia: SuperSport 7

Kosovo: SuperSport Kosova 2

Lesoto: SuperSport 7

Liberia: SuperSport 7

Antigua República Yugoslava de Macedonia: SportKlub 1 Serbia

Madagascar: SuperSport 7

Malaui: SuperSport 7

Maldivas: SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Malí: SuperSport 7

Mauricio: SuperSport 7

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Montenegro: SportKlub 1 Serbia

Mozambique: SuperSport 7

Namibia: SuperSport 7

Nepa:l SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Países Bajos: Fox Sports 2

Nicaragua: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Níger: SuperSport 7

Nigeria: SuperSport 7, SuperSport 7 Nigeria

Noruega: Dplay Norway, Eurosport 2 Norway

Pakistán: SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Panamá: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia: Canal+ Sport Online, Canal+ Sport

Portugal: Sport TV2

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Rumania: Digi Sport 1 Romania

Rusia: Матч! Игра, Матч! Футбол 1, LAOLA1.TV

Ruanda: SuperSport 7

Sao Tome And Principe: SuperSport 7

Senegal: SuperSport 7

Serbia: SportKlub 1 Serbia

Seychelles: SuperSport 7

Sierra Leona: SuperSport 7

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia

Sur África: SuperSport Maximo, SuperSport 7

Sudán del Sur: SuperSport 7

Españ:a TV3, TeleCinco Espana

Sri Lanka: Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Suazilandia: SuperSport 7

Suecia: Kanal 9 Sweden, Dplay Sweden

Suiza: LAOLA1.TV, TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, DAZN

Tanzania: SuperSport 7

Togo: SuperSport 7

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Turquía: Tivibu Spor 1

Uganda: SuperSport 7

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 2, Abu Dhabi Sports 1

Reino Unido: Sky Go UK, SKY GO Extra, Sky Sports Football, Sky Sports Main

Event, NOW TV UK

Estados Unidos: WatchESPN, ESPN Deportes+ USA, ESPN, ESPN Deportes USA, ESPN3 USA

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Zambia: SuperSport 7

Zimbabue: SuperSport 7