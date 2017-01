Colombia vs Chile: resultado, resumen y goles del partido por el Sudamericano Sub 20

Colombia vs Chile | Ever Valencia clasificó hoy a Colombia al exagonal final, al anotar el tanto del triunfo por 1-0 sobre Chile, que dijo adiós al Sudamericano Sub 20 de Ecuador, torneo que da cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur de este año.

Valencia, que se convirtió en figura, anotó también el gol del triunfo por 1-0 ante Brasil en la anterior jornada, cuando salió del banco de suplentes del cuadro colombiano.

El tanto de lo anotó al minuto 4, pero también incidió al final del partido en la expulsión del chileno Francisco Sierralta, al minuto 91, que tuvo un duelo aparte con el goleador colombiano cada vez que se encontraron en la zona de defensa chilena.

Colombia tejió una gran acción colectiva, que terminó con el balón en el fondo del arco chileno, con un remate a un costado de Valencia a los 4 minutos.

Lo mejor del partido Colombia vs Chile por el Sudamericano Sub 20