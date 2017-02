Colombia vs Argentina EN VIVO: ver EN DIRECTO por Sudamericano Sub 20

Colombia vs Argentina se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 2 de febrero a partir de las 4:00 pm (Horario peruano, ecuatoriano y colombiano – 6:00 pm Buenos Aires – 9:00 pm GMT), por la fecha 2 del hezagonal final del Sudamericano Sub 20 Ecuador 2017.

Colombia enfrenta un duelo que podría ser determinante para su objetivo de clasificar al Mundial. El Sudamericano Sub 20 tiene en frente un partido importante como es el duelo entre cafeteros ante Argentina, que no comenzó bien su presencia en la instancia final.

Colombia fue uno de los dominadores del Grupo A del Sudamericano Sub 20. Sin embargo ante Venezuela, los cafeteros no pudieron comenzar el hexagonal final con un triunfo. Ahora están a la expectativa de lo que fuera a pasar ante Argentina.

Por su parte, Argentina comenzó con el pie izquierdo tras caer goleada por 3-0 ante Uruguay, uno de los candidatos para quedarse con el Sudamericano Sub 20. A la Albiceleste no le queda de otro que ir por el triunfo ante Colombia si no quiere quedarse fuera del Mundial.

Colombia vs Argentina: alineaciones probables

Colombia: Manuel Arias, Leiser Chaverra, Anderson Arroyo, Julián Quiñones, Daniel Rojano, Ever Valencia, Jorge Obregón, Jhon Balanta, Eduard Atuesta, Luis Díaz, Michael Gómez. DT: Carlos Restrepo.

Argentina: Ramiro Macagno, Milton Valenzuela, Juan Foyth, Nicolás Zalazar, Lisandro Martínez, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Braian Mansilla, Lautaro Martínez, Lucas Rodríguez, Marcelo Torres. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito.

Hora: 16:00 horas (Perú, Ecuador y Colombia) – 18:00 Argentina – 21:00 GMT.

