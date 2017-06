Claudio Pizarro sobre la Selección Peruana: "No tendría problemas en ser suplente"

Claudio Pizarro volvió a hablar de su futuro y dejó claro que aún tiene todas las ganas de volver a la Selección Peruana para jugar los últimos partidos que restan en las Eliminatorias y buscar la clasificación a Rusia 2018.

El delantero peruano aseguró que físicamente está apto para seguir jugando una temporada más en Europa, ser llamado a la Blanquirroja e incluso no tendría inconvenientes en ser suplente.

“Tengo la ilusión de volver a la selección peruana e ir al Mundial. No tendría problemas para nada de ser suplente. Cuando uno tiene un objetivo el trabajo que se hace es de todos”, dijo Claudio Pizarro en una entrevista con Teledeportes.

“Yo voy a tratar de cumplir esa meta hasta que pueda, yo peleo hasta el final. Hasta cuando el cuerpo me diga ya no más, no habré cumplido pero luché hasta el final. Yo siempre voy a aportar hasta cuando se me necesite”, agregó.

Asimismo, Claudio Pizarro negó tajantamente que haya armado una argolla en la Blanquirroja ni que haya pedido alguna vez “convocar a sus amigos”.

En esta nota te dejamos el video de la entrevista de Claudio Pizarro, así que no te lo pierdas.

Entrevista de Claudio Pizarro con Teldeportes.

El último gol de Claudio Pizarro con Perú

Claudio Pizarro anotó po última vez con Perú en la Copa América 2015. (Video: América)