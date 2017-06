Claudio Pizarro no acepta dejar la Selección Peruana y vuelve esperanzarse con ella

Claudio Pizarro sabe que el tiempo no pasa en vano, pero no deja de soñar con la Selección Peruana, y a sus 38 años, sin saber aún si continuará en el Werder Bremen, comentó que le gustaría volver a vestirse con la Blanquirroja.

El delantero peruano, goleador de la Bundesliga, dio una entrevista para Teledeportes (que será revelada este domingo) en donde aseguró que cada vez que jugó por Perú “nunca pudo estar bien”.

“Lamentablemente nunca he podido estar bien para ir a la selección y eso es lo que me ha costado. Pero lo he dicho muchas veces que tengo la ambición de volver y obviamente ir a un mundial. Eso es lo que me falta”, dijo Claudio Pizarro.

Como se recuerda, hace unos días el ‘Bombardero’ dialogó con Depor e indicó que jugará una temporada en el fútbol europeo.

“Voy a jugar un año más. No sé si aquí o en otro lugar, pero seguiré. La prioridad la tiene Werder Bremen, obviamente. Este año no ha sido bueno proque no he podido controlar un nervio que me viene molestando hace mucho, pero cuando lo controlo todo va bien y he terminado bien”, expresó Claudio Pizarro.

“Mi decisión de seguir pasa mucho por la Selección Peruana. Yo aún me siento parte de ella y la posibilidad de volver todavía está ahí. Aún tengo contacto con mis compañeros y obviamente sigo los partidos”, puntualizó.

Un adelanto de la entrevista de Claudio Pizarro con Teledeportes.