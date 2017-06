"Claudio Pizarro es demasiado viejo", dice la prensa alemana tras su no renovación con el Werder Bremen

Este fin de semana arranca la pretemporada del Werder Bremen y no hay noticias de Claudio Pizarro. Todo hace indicar que el equipo alemán no quiere más sus servicios pese a que el delantero aseguró que aún no piensa retirarse.

Es más, este miércoles fue presentada la nueva camiseta de los ‘Lagartos’ y el ‘Bombardero’, habitual modelo del equipo, no apareció.

Así las cosas, los medios alemanes solo están seguros de una cosa: Claudio Pizarro no renueva con el Werder Bremen por su avanzada edad.

El portal Sport1.de, por ejemplo, indicó que el entrenador Alexander Nouri no consideró al atacante peruano y que este podría jugar en Sudamérica.

“Pizarro es demasiado viejo. Esto podría hacer que su legendaria carrera en la Bundesliga ha terminado para siempre y ahora continúe en América del Sur […] Anotó 190 goles para Werder Bremen y el Bayern Múnich en la primera división alemana”, se lee en la publicación.