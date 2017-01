Claudio Borghi arremete contra Jorge Sampaoli y asegura que no tiene códigos

El entrenador Claudio Borghi aseguró que Jorge Sampaoli, actual DT del Sevilla, no encajaría en el fútbol argentino, pues “no tiene códigos”, así lo afirmó en el programa radial de FOX Sports Radio Chile.

“Sampaoli no sobrevive como técnico en Argentina porque no tiene códigos. Ética, mejor dicho, porque no me gusta hablar de códigos. Cuando en un país futbolizado pasas por encima de la ética, alguien te la va a cobrar”, declaró el experimentado estratega.

En otro momento Claudio Borghi explicó que Jorge Sampaoli es alguien capacitado, pero sin ética. Esto debido a que “negociaba” con la federación chilena cuando él aún era su DT.

“Es un gran entrenador, pero no tiene ética. Negociaba mientras yo todavía era el entrenador de Chile. Eso entre otras cosas, pero muchas cosas. Y no solo humana. Hay muchos periodistas que tienen que averiguar. Yo nunca firmé un papel para avalar alguna compra, por ejemplo. Pero hay máquinas, hay cosas que se compraron. Lo sabe gran parte del periodismo, pero nadie lo dice. Sampaoli es de los mejores entrenadores que he visto. Así como hay grandes jugadores que uno los ve como personas y no sirven para nada”, puntualizó Claudio Borghi.

