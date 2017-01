Christofer Gonzales dejó César Vallejo y jugará en este club extranjero

El volante peruano Christofer Gonzales estuvo a préstamos en el club César Vallejo y ahora que perdió la categoría regresó a la disciplina del equipo dueño de su pase, Colo Colo de Chile.

El actual técnico del “Cacique”, Pablo Guede, sorprendió al asegurar que desea contar con él a pesar del cupo de extranjero que ocupa y hasta lo catalogó como “pedazo de jugador”.

“Es un jugador que no ocupa cupo de refuerzo, pero sí de extranjero. No tengo que evaluarlo porque para mí es un ‘pedazo’ de futbolista, es muy bueno, nos puede servir pero hay que ver el cupo de extranjeros. Y si no, intentaremos retenerlo estos cuatro meses para que juegue la Copa Libertadores nada más”, indicó Guede al anunciar el retorno de Gonzáles.

“Yo me quiero quedar con ‘Canchita’ porque para mí es un muy buen futbolista. Nosotros necesitamos sumar jugadores y si son de la calidad que tiene ‘Canchita’, aseguró el estratega argentino, de 42 años.

De esta manera, Gonzales debe mostrar sus cualidades en el Colo Colo y ganarse un lugar en el equipo titular.