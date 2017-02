Christofer Gonzales: Claudio Borghi critica con dureza fichajes de Colo Colo

En Chile también hay duras críticas por el fracaso de Colo Colo en la Copa Libertadores, a pesar de que el rival si fue de peso: el Botafogo de Brasil.

El equipo donde milita el peruano Christofer Gonzales fue eliminado por el Botafogo en Santiago de Chile en los últimos minutos del partido, cuando tenía el boleto en la mano.

El entrenador argentino Claudio Borghi, exDT de Colo Colo, salió a criticar a la dirigencia del equipo chileno por las contrataciones que realizó, a los que tildó de “relleno” y aseguró que ese error lo vienen cometiendo hace 10 años.

“Trajeron tres jugadores de relleno y no refuerzos. Creo que en los últimos diez años, en Colo Colo se han cometido errores, pero errores generales, no sólo de parte de los jugadores y los entrenadores. Los refuerzos que traen no son los que se necesitan para lograr el objetivo que ellos dicen que es el del club”, afirmó en una entrevista publicada por Las Últimas Noticias.

Luego, le soltó un dardo directo al titular del club de la capital chilena, Aníbal Mosa: “Estaría bueno que aprendieran a hablar cuando les va mal y no sólo cuando les va bien”.