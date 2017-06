Las 5 claves de la Selección Chilena para eliminar a Cristiano Ronaldo

Chile y Portugal, los grandes favoritos a alzarse con la Copa Confederaciones, disputarán este miércoles, la primera semifinal de este torneo con Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez como principales focos de atención.

La final anticipada, así la llama la prensa, ya que Chile y Portugal trajeron a Rusia a sus plantillas al completo para inscribir por primera vez su nombre en una competición en la que son debutantes.

Chile ganó un partido y empató dos en la primera fase, por lo que quedó en segundo lugar en su grupo, mientras Portugal empató el primer partido contra México, pero ganaron los dos siguientes contra Rusia y Nueva Zelanda.

Aunque el sufrido empate ante Australia ha dejado algunas dudas, el seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, está de enhorabuena, ya que podrá contar con todos sus futbolistas, incluido Medel, que fue reservado el domingo contra los ‘socceroos’.

Por suerte para el campeón de América, Claudio Bravo volvió a tiempo a la portería y por lo visto ante los australianos, se encuentra en perfecto estado para hacer frente a Cristiano Ronaldo, pese a pasarse casi dos meses de para.

Por ello, nadie duda de que Pizzi pondrá en liza a su equipo de gala, con la columna vertebral de Chile formada por Bravo, Medel, Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

#OnThisDay last year, @LaRoja won Copa America Centenario 2016! Will they be lifting another trophy on 2 July? #ConfedCup pic.twitter.com/L895PHfbZm