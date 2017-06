Chilavert exigió eliminación de River de la Libertadores por casos de doping

VIDEO. José Luis Chilavert, exarquero y excapitán de la selección de Paraguay, sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre el destape de los casos de doping en River Plate durante su participación de la Copa Libertadores. Incluso, el exportero de Velez Sarsfield comentó que el cuadro millonario debería ser eliminado del torneo continental, lo que podría favorecer a Melgar de Arequipa.

“La corrupción sigue”, sentenció Chilavert sobre los recientes casos de doping en River Plate, lo que dejó en tela de juicio su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay. Melgar está pendiente de su reclamo en la Conmebol.

“Nos quieren pasar por tontos. River Plate debería estar eliminado de la Copa Libertadores. La corrupción sigue, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) puso a Rodolfo D’Onofrio en la FIFA”, aseguró Chilavert sobre la polémica con el cuadro millonario.

Asimismo, Chilavert recalcó que nunca necesitó de alguna sustancia para jugar en altura. “Nosotros ganamos todo recorriendo América y no necesitábamos tomar ninguna pastilla. No sé si lo que hizo River Plate es para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar”, dijo sobre la polémica con el cuadro millonario.

Camilo Mayada es el jugador que dio positivo en una sustancia prohibida. Dicho jugador de River Plate participó en el partido ante Melgar en Arequipa por la Copa Libertadores, lo que motivó al cuadro rojinegro a presentar una denuncia ante la Conmebol.

“Vimos el accionar de los jugadores y era sorprendente. El desplazamiento físico era importante, se les veía muy sueltos en la cancha”, dijo Gustavo Vivanco, jefe de equipo de Melgar, sobre los casos de doping encontrados en River Plate.

La denuncia de Chilavert