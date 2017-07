Chicharito Hernández pegó la vuelta a la Premier League

Javier ‘Chicharito’ Hernández firmará la próxima semana por el West Ham United, según confirmó el club inglés, tras haber llegado a un acuerdo de traspaso con el Bayer Leverkusen alemán.

Chicharito Hernández, que se convirtió el pasado mayo en el máximo goleador de México tras marcar 47 tantos con su selección, estará de regreso en la Premier League después de que el West Ham United firmase un fichaje de más de 13 millones de libras (14 millones de euros), según desvelan medios británicos.

Tras el acuerdo entre ambos clubes, Chicharito Hernández, que también jugó en el Real Madrid, volverá a jugar en la máxima categoría de la Premier League después de haberlo hecho con el Manchester United entre 2010 y 2015.

Según desveló el West Ham United, Chicharito Hernández, de 29 años, llegará a la capital británica en los próximos días para concretar los pormenores del acuerdo y someterse al reconocimiento médico.

En su paso por el Bayer Leverkusen, Chicharito Hernández marcó 39 goles en 76 partidos.

