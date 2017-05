Chelsea recibió "pasillo" de campeón de parte del Watford

VIDEO. El Watford hizo este lunes, en la previa del partido frente al Chelsea, el tradicional ‘pasillo’ de campeón a los jugadores del conjunto de Londres, quienes consiguieron el pasado viernes el título de la Premier League 2016-17.

En un estadio Stamford Bridge a rebosar, volcado para homenajear a sus héroes, los futbolistas del Watford recibieron a sus colegas del Chelsea sobre el césped con el ya característico pasillo.

El pasado viernes, con su triunfo en The Hawthorns sobre el West Bromwich Albion (0-1, gol de Michy Batshuayi), el Chelsea de Antonio Conte se coronó campeón de la Premier League a falta de dos partidos por disputarse.

Chelsea juega este lunes con el Watford un partido aplazado de Premier League, pero no será hasta el próximo domingo, después del duelo frente al Sunderland, en la última jornada del campeonato, cuando recibirán físicamente el título de liga.

