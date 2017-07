Chelsea vs Inter de Milán: desde Singapur por la International Champions Cup

Chelsea vs Inter de Milán se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 29 de julio a las 6:35 am (Horario peruano – 11:35 am GMT), desde el Estadio Nacional de Singapur por la International Champions Cup. Este partido será trasmitido en Perú y Latinoamérica por la señal de DirecTv Sports.

Chelsea e Inter de Milán cierran su gira por Asia este sábado en Singapur. Ambos conjuntos planean terminar su pretemporada con un triunfo en tierras asiáticas por la International Champions, en especial para los ‘blues’ que apostaron por el goleador español Álvaro Morata.

En qué horario se juega el Chelsea vs Inter

Es el sábado 29 de julio de 2017 que Chelsea, campeón de la Premier League, se enfrenta al Inter de Milán que busca recuperar su lugar como grande de Italia en esta temporada.

En qué canal ver el Chelsea vs Inter

Aquí tendrás diversas opciones. En Perú y otros países de Sudamérica podrás ver el partido a través de DirecTV Sports. En México y Estados Unidos se transmitirá por la señal de ESPN.

Cómo ver en vivo el Chelsea vs Inter

Sigue en vivo y online el Chelsea vs Inter en Peru.com, donde encuentras antecedentes, color, estadísticas, historias, minuto a minuto, detalles e incidencias.

Chelsea vs Inter: alineaciones probables

Chelsea: Thibaut Courtois, Gary Cahill, César Azpilicueta, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Cesc Fábregas, Willian, Victor Moses, N’Golo Kanté, Jeremie Boga, Michy Batshuayi. DT: Antonio Conte.

Inter de Milán: Samir Handanovic, Joao Miranda, Yuto Nagatomo, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Ivan Perisic, Antonio Candreva, Borja Valero, Geoffrey Kondogbia, Joao Mario, Eder Martins. DT: Luciano Spaletti.

Estadio: Nacional, Singapur.

Hora: 06:35 horas – 11:35 GMT.

Chelsea vs Inter: horarios en el mundo

Perú: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Colombia: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Ecuador: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Bolivia: 07:35 horas horas.

Chile: 07:35 horas vía DirecTV Sports.

Paraguay: 07:35 horas.

Venezuela: 07:35 horas vía DirecTV Sports.

Argentina: 08:35 horas vía DirecTV Sports.

Uruguay: 08:35 horas vía DirecTV Sports.

Brasil: 08:35 horas.

México: 06:35 horas vía ESPN .

Estados Unidos (Washington DC): 07:35 horas vía ESPN .

