Chelsea vs Bayern Munich: desde Singapur por la International Champions Cup

Chelsea vs Bayern Munich se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 25 de julio a las 6:35 am (Horario peruano – 11:35 am GMT), desde el Estadio Nacional de Singapur por la International Champions Cup. Este partido será transmitido en Latinoamérica por DirecTV Sports.

Tremendo partido el que tenemos en el Estadio Nacional de Singapur por la International Champions Cup. Tras golear al Arsenal, Chelsea sale por una nueva victoria ante el Bayern Munich, que pese a contar con el colombiano James Rodríguez como flamante incorporación no pudo evitar la dura caída con goleada 4-0 ante el AC Milan.

En qué horario se juega el Chelsea vs Bayern

Es el martes 25 de julio de 2017 que Chelsea, vigente campeón de la Premier League, se enfrenta al Bayern Munich que cuenta con la presencia del volante colombiano James Rodríguez.

En qué canal ver el Chelsea vs Bayern Munich

En Perú y Latinomérica podrás ver el Chelsea vs Bayern Munich a través de la señal de DirecTV Sports.

Cómo ver en vivo el Chelsea vs Bayern Munich

Sigue en vivo y online el Chelsea vs Bayern Munich en Peru.com, donde encuentras antecedentes, color, estadísticas, historias, minuto a minuto, detalles e incidencias.

Chelsea vs Bayern Munich: horarios en el mundo

Perú: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Colombia: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Ecuador: 06:35 horas vía DirecTV Sports.

Bolivia: 07:35 horas vía Tigo Sports.

Chile: 07:35 horas vía DirecTV Sports.

Paraguay: 07:35 horas vía Tigo Sports.

Venezuela: 07:35 horas vía DirecTV Sports.

Argentina: 08:35 horas vía DirecTV Sports.

Uruguay: 08:35 horas vía DirecTV Sports.

Brasil: 08:35 horas.

México: 08:35 horas vía ESPN Internacional.

Chelsea vs Bayern Munich en Supercopa de Europa 2013