Courtois estuvo en la NBA y Superbowl en 48 horas tras tapar con Chelsea

Thibaut Courtois, arquero del Chelsea, realizó una gira mundial en tan solo 48 horas que ha generado la envidia de los hinchas del deporte. El portero belga de los ‘blues’ se atrevió a cruzar el continente tras su partido de Premier League ante el Arsenal para ver la NBA y el Super Bowl.

Aprovechando que el duelo del Chelsea ante Arsenal fue temprano, Thibaut Courtois no dudó 2 veces y voló hacia Nueva York para estar presente en el partido de los Cleveland Cavaliers ante New York Knicks por la temporada regular de la NBA. Pero su periplo por Estados Unidos no quedó ahí.

Thibaut Courtois enrrumbó ese mismo día hacia Houston, Texas, y se hizo presente en el NRG Stadium donde se celebró el Super Bowl LI, donde los New England Patriots lograron una remontada épica ante los Atlanta Falcons para quedarse con el título de la NFL. Tremendo lujo el que se dio el arquero del Chelsea.